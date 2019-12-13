موسكو: على العراق الحذر من الالاعيب الخارجية وفراغ السلطة

2019/12/13 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - موسكو

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، امس الخميس، أن "موسكو تعول على أن يتمكن العراق من تقديم مرشح لمنصب رئيس حكومة

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