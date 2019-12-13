الامم المتحدة تعلق على احداث الوثبة وتدعو للقبض على منفذيها

2019/12/13 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

عبرت بعثة الامم المتحدة في العراق، الخميس، عن ادانتها لحادثة الاعتداء التي طالت شاباً في ساحة الوثبة، فيما دعت الى القبض على قاتليه.

وذكرت البعثة في بيا تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تُدين بأشدّ العبارات الإعدام الغوغائي لشابٍّ في ساحة الوثبة ببغداد اليوم.



إنه أمرٌ غير مقبول"، مبينة أنه "لا يمكن للأفراد إنفاذ القانون بأيديهم ويجب أن يسلِّموا إلى السلطات المختصة أيَّ شخصٍ شُوهد وهو يرتكب أي أعمال إجرامٍ أو عنفٍ أو هو مُتّهَمٌ بها".

ودعت يونامي "السلطات إلى إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة"، مؤكدة "ادانتها جميع أعمال العنف والخطف والترهيب ضد المحتجين"..

12 كانون الأول/ ديسمبر 2019

بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب في تحالف سائرون أمجد العقابي، الخميس 12-12-2019، جهات وأطرافاً لم يسمها بالإصرار على “تمرير أجنداتها” في قانون الانتخابات ومحاولة صياغة القانون “على مقاسها”، محذراً من ردود “غير محسوبة&r

بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن تحالف القوى النائب عن محافظة الانبار، فيصل العيساوي، الخميس 12 كانون الأول 2019، ان الكتل السنية متعاطفة ومتفائلة ومتبنية لخطاب التظاهر والإصلاح وتعتبره أساساً لتشكيل الحكومة، لافتا الى ان هناك مسائل يجب اعتبارها ش

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قال النائب عن تحالف البناء، نعيم العبودي، الخميس 12-12-2019، إن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن بشكل رسمي على اختيار رئيس الوزراء المقبل للحكومة، فيما أكد أن المنصب من حق الطائفة الشيعية في العراق.

وذكر نعيم العبودي، خ

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