بلال سمير الصدّر - Trans Europ Express 1966(ألن روب جرييه):ارتجال

2019/12/13 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلال_سمير_الصدّر سؤال:كيف تصنع فيلما خفيفا..ضحلا ساذجا،وفي نفس الوقت تحقق ايرادا كبيرا على شباك التذاكر؟!الموضوع بحاجة فقط الى ارتجال...ليس أكثر من ارتجال؟؟؟إذا،الفيلم الثاني في مسبرة ألن روب جريليه والذي بتنا نمتلك خلفية كبيرة عن فكره وعن ثيمته الرئيسية حول (الفيلم الهجين) بحيث لسنا بحاجة الى التقديم له،ومن دون مقدمات،فالفيلم ارتجالي...لنبدأ في الحبكة:رجل يسير في محطة قطار ومن ثم يدخل الى احد القاطرات......

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