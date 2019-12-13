طلال الربيعي - انتفاضة العراق انتفاضة ضد الفاشية! (3/3)

2019/12/13 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي الولايات المتحدة, يزعم مغسولو الدماغ ومن عتاة الرجعية ومروجو الخرافات, هي زعيمة الديموقراطية والحداثة والعقلانية.ونحن نقول انها نكتة, وليس نكتة مسلية.انها نكتة سمجة ومن النكات التي سببت في تدمير الشعوب وقتلها وارتكاب جرائم ضد الانسانية, ومن ضمنها العراق, والجريمة لازالت مستمرة ولم تنتهي.يقول احد المعلقين "رفض الحداثة: يُنظر إلى عصر التنوير, عصر العقل, على أنه بداية الانحراف ......

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