نجاة قيادي في الحشد الشعبي ببابل من محاولة اغتيال

2019/12/13 | 01:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن قياديا في الحشد الشعبي في المحافظة نجا من محاولة اغتيال.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " القيادي في الحشد الشعبي ببابل ابو علي الزاملي نجا من محاولة اغتيال، بعد تعرض موكبه لهجوم مسلح بالاسلحة الكاتمة للصوت".





وبين المصدر، أن " العجلة التي كانت تقل الزاملي تعرضت لاضرار مادية نتيجة الرصاص الذي اطلق عليها".

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