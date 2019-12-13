سريع: الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من التصدي لزحف واسع في محافظة الجوف

2019/12/13 | 01:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اليمن

اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، امس الخميس، ان "الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من التصدي لزحف واسع في محافظة

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