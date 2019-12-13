الاثار المصرية تعلن اكتشاف تمثال جديد لـ

2019/12/13 | 01:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية، امس الخميس، العثور على كشف أثري نادر لتمثال للملك رمسيس الثاني، أثناء أعمال حفائر الإنقاذ داخل قطعة أرض

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