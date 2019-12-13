2019/12/13 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, -(أ ف ب) – أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا الخميس أنّ حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل ممّا سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر كانون الثاني/يناير.وبحسب الاستطلاع فإنّ حزب المحافظين سيحصل على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات والاسترليني يقفز ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات والاسترليني يقفز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).