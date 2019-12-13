(الغد برس) تنشر اسماء الشهداء الذين سقطوا بهجوم داعش على قوات الحشد الشعبي بسامراء

2019/12/13 | 01:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة، عن اسماء الشهداء الذين سقطوا بهجوم لداعش على قوات الحشد الشعبي في سامراء.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " عدد الشهداء بلغ سبعة عناصر وجميعهم ينتمون لقوات اللواء 313 التابع لقوات الحشد الشعبي من أبناء محافظة ذي قار".





وأضاف، أن" الشهداء هم كل من: محسن عبد السادة عبد الحسين غافل العتابي، حسين مكطوف علي كسار الزريجاوي، حيدر كاصد حمود محسن النيازي، حسين جبار عبد فليغص الغزي، عماد خليل بغداد سلمان الخفاجي، صباح محمد رشيد داود السعيدي، وعماد حسن زويد حميد الصافي".

وكان 7 مقاتلين استشهدوا، فيما اصيب 3 اخرين من منتسبي اللواء 313 بهجوم انتحاري بسيارة ملغمة استهدف الحشد الشعبي في سامراء.

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