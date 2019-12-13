بالصور.. انقاذ بطولي للدفاع المدني على طريق بغداد - حلة

2019/12/13 | 01:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الحلة

أنقذت فرق الدفاع المدني، امس الخميس، مدنيين أثنين اصيبا بحادث سير على طريق بغداد – حلة.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، حصلت عليه

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