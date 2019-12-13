انقرة تعلق على قرار الشيوخ الامريكي بشأن الاعتراف بإبادة الارمن

2019/12/13 | 01:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تركيا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن "قرارات المشرعين الأمريكيين حول فرض عقوبات على أنقرة والاعتراف بإبادة الأرمن تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين

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