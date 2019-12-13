مكتب الخزعلي يحذر من صفحة

2019/12/13 | 01:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذر المكتب الاعلامي للامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، من صفحة "مزورة" على...





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