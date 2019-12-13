مبدئيا.. فوز المحافظين في الانتخابات البرلمانية البريطانية

2019/12/13 | 02:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بريطانيا

بينت استطلاعات الرأي التي اجريت، امس الخميس، فوز حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون في الانتخابات التي جرت الخميس في بريطانيا.

وذكرت وسائل إعلام

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