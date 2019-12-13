ارتفاع اسعار النفط بعد الخسائر التي منيت بها في الجلسات السابقة

2019/12/13 | 02:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع

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