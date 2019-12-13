جواد بولس - جامعة بير زيت، تبدد الحلم

2019/12/13 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس لا تُبقي أخبار منطقتنا الكبيرة فرصة لعامة الناس كي يتابعوا تفاصيل الأحداث اليومية المتداعية في مواقعهم؛ حتى لو شكّلت تلك الأحداث عمليًا عوارض لأمراض خطيرة تتفشى في أجساد المجتمعات، أو نذائر على اقتراب التسونامي الهدّام من آخر شواطئهم الآمنة.يعيش الإسرائيليون منذ شهور تبعات فشل إقامة الحكومة بعد جولتَي انتخابات مثيرتين؛ ويتأهبون للذهاب، في مطلع آذار المقبل، إلى جولة انتخابية ثالثة قد تفضي نتائ......

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