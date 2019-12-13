الحزب الشيوعي اليوناني - كلمة ذيميتريس كوتسوباس في اللقاء الشيوعي الأوروبي

2019/12/13 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني "الأحزاب الشيوعية والعمالية في أوروبا ضد العداء للشيوعية وتزوير التاريخ من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومات، و من أجل إعادة تشكيل الحركة العمالية، كمقدمة ضرورية في الصراع من أجل إطاحة البربرية الرأسمالية، من أجل الاشتراكية".الرفاق الأعزاء،من المعروف مرور 171 عاماً على صدور التقدير القائل للمرة الأولى أن "شبح الشيوعية يحوم فوق أوروبا".هوذا أيضاً "الشبح" ذاته ا......

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