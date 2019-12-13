غرد_مثل_خلف.. تصريحات مسؤول عراقي تثير غضب ناشطين

2019/12/13 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفاعل مغردون من جديد مع وسم هاشتاغ #غرد_مثل_خلف، الذي كان قد أطلق من قبل للسخرية من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء الركن عبد الكريم خلف، وهذه المرة بسبب تصريحاته الأخيرة حول مقتل شخص في منطقة الوثبة وسط بغداد الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خلف قوله إن متظاهرين أقدموا على "قتل شخص يبلغ من العمر 16 عاما بعد حصول مشادات بينه وبين المحتجين".

وقال خلف في تصريح لتلفزيون المربد إن "الشخص يدعى هيثم علي إسماعيل وإنه كان قد دخل في مشادات مع مجاميع تدعي أنهم من المتظاهرين، بعد أن كانوا يتجمعون قرب منزله، رافضين مطالبته لهم بمغادرة المكان".

وأضاف أن "تلك المشادات تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها الشاب بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه في الهواء، فيما عمدت تلك المجاميع إلى الرد على هذا التصرف بإحراق منزل الشاب بقنابل المولوتوف".

وأوضح أن "أعداد تلك المجاميع تزايدت حينها وقاموا باقتحام منزله وقتله وسحله وتعليقه على أحد الأعمدة".

هذا المغرد تهكم على تصريحات المتحدث:

مغرد آخر سخر منه بهذه الطريقة:

وتحدث مغردون عن إيقاف تويتر لحساب المتحدث "بشكل نهائي":

وكتب البعض على لسان خلف: "لا وجود ل 2019":

"لا صحه لوجود تويتر":

وتزامن "إيقاف" حساب خلف، مع تعليق موقع تويتر الخميس حساب زعيم مليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران قيس الخزعلي بشكل مؤقت، وذلك بعد فترة وجيزة من نشره تغريدة مثيرة للجدل بشأن حادثة ساحة الوثبة.

وكتب هذا المغرد: "المفروض كل رئيس حزب أو كتلة يتم توقيف حساباتهم من على التواصل الإجتماعي لأنهم يتاجرون بأرواح الناس الأبرياء و بنفس الوقت يغردون بأسم الشعب":

"لا صحه لوجود برنامج اسمه تويتر ولا صحه لوجود شخص اسمه عبد الكريم خلف":

وكان الوسم قد أطلق الشهر الماضي للسخرية من خلف بسبب الطريقة التي يعلق بها على الحراك الجاري في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وقد حازت تصريحات خلف بخصوص المطعم التركي ببغداد الجزء الأكبر من السخرية، إذ قال خلف إن بعض الجهات المشبوهة "داخل مطعم في وسط بغداد، قامت بتصنيع ما يشبه متفجرات، ما قد يؤدي في حال انفجارها إلى انهيار المبنى، وحصد أرواح العديد من الموجودين في المبنى".

وأدان ناشطون ومحتجون عراقيون الخميس حادثة ساحة الوثبة، وسط تضارب للأنباء عن هوية الضحية والجهة التي تقف خلف الحادثة.

وأصدر متظاهرو ساحة التحرير بيانا استنكروا فيه الحادث، وأعلنوا براءتهم من أي أعمال تخرج عن "نطاق السلمية".

وروى البيان ما جرى في ساحة الوثبة، حيث نقل عن شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية أن أحد الأشخاص من سكان منطقة ساحة الوثبة "قام وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عددا منهم، دون أي تدخل من القوات الأمنية".

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