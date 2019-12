2019/12/13 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ناشطون عراقيون الإفراج عن المصور الصحفي زيد الخفاجي بعد اختطافه قبل أيام من أمام منزله في بغداد على يد مجهولين إثر عودته من الاحتجاجات.

وكتب والده في حسابه على فيسبوك في وقت مبكر من صباح الجمعة: "رجع زيد.



شكرا بحجم الكون لكل الناس الأعمام الأخوال الأقارب الأصدقاء الجواريين.



كل من تعاطف معنا بكلمه بتصرف بدعاء لا أعرف أن أصف مشاعري لكم كله دين في عنقي":

واختطف المصور الشاب بعد عودته من ساحة التحرير، حسب ما قال أقرباء له.



وأشاروا إلى أن أربعة أشخاص وضعوه في سيارة سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

هذا الفيديو المنشور في فيسبوك يوثق استقبال أصدقائه وعائلته له،وهم يرددون "سلمية.



سلمية":

وكانت "الحرة" قد حصلت على مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف المصور الشاب، وأظهره وهو يترجل من سيارة أجرة صفراء اللون بعد توقفها أمام منزله.

وعقب دخوله إلى المنزل، ظهرت سيارة سوداء رباعية الدفع أمام منزل الحفاجي، حيث ترجل منها شخصان.

واقتحم الشخصان المنزل واقتادا المصور الشاب الذي كان يحاول التملص من خاطفيه، إلا أنه فشل في ذلك، وفق ما أظهر الفيديو.

وتعرض ناشطون في بغداد ومناطق أخرى في العراق للتهديدات والخطف، وحتى القتل فيما يقولون إنه محاولات لمنعهم من التظاهر.

وعثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل ما يقارب 520 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفا بجروح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شكرا بحجم الكون".. استقبال حافل لمصور عراقي بعد الإفراج عنه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شكرا بحجم الكون".. استقبال حافل لمصور عراقي بعد الإفراج عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).