اشرف عتريس - شعر المُحن والتواليت

2019/12/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس شعر المحُن والتواليت فى المراحيض العامة والافرنجية ..نعم هناك من يستهين ويستخف ويستسهل ويستهبل ويستظرف ويكتب اسهالاً لاعلاج منه وقد يستحيل أيضاث إذا حاول أحدهم( التوبة )أعرف بعض من المتشاعرين والمتشاعرات وجميعهم يكتب بوازع من المنظرة وحب الظهور وحب الشباب الذى يظهر فى مرحلة المراهقة والمراهقة الدائمة التى لا تغادر أيضا..أنه شعر المراحيض العامة والتواليت لمن يقطنون المناطق الاستعلائ......

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