سامح عسكر - خراب الإصلاح في عَمَار الأصولية

2019/12/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر كثير من الأصدقاء يعتب عليّ - وعلى غيري - الانشغال بالرد على الأصوليين المسلمين دونا عن غيرهم من المسيحيين واليهود,..إلخ ، والسنة تحديدا دون الشيعة مما يجعل من الشك في دوافعكم مشروع وبالتالي فاصبحتم متهمين في نظر المجتمع الذي لا يعاني فعليا فقط من التطرف السني المسلم بل قد يكون هذا التطرف رد فعل على تطرف شيعي مثلا أو مسيحي أو ملحد..وفي الحقيقة أن هذا العتاب – رغم منطقيته – لكن يعوزه الوعي ......

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