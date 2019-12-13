رسمياً.. حزب المحافظين البريطاني يحقق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة بمفرده

2019/12/13 | 08:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}فاز حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية صريحة في البرلمان في الانتخابات النيابية.

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