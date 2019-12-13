موسوعة العراق: مصطفى الكاظمي الرجل الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء

2019/12/13 | 09:07 - المصدر: موسوعة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت موسوعة العراق على صفحتها في فيسبوك أن مدير المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي هو الرجل الأوفر حظاً لتولي منصب رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة.

وبحسب ما نشرته موسوعة العراق الممولة من رجل الاعمال جمال الكربولي في فيسبوك، فان الكاظمي اصبح الاتفاق على ترشحيه شبه نهائي.

واضافت الموسوعة التي تبث من عمّان "تحرص اغلب الكتل بالتكتم على الخبر لحين تقديمه من قبل رئيس الجمهورية للتصويت عليه خلال الايام القادمة".

وكانت مصادر قالت انه تم ترشيح محمد السوداني القيادي في الحزب الدعوة مرشحاً، كما تم ايضا الحديث عن امكانية ترشيح عدنان الزرفي.

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