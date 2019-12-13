غوغل تكشف عن وظيفة مفيدة في خدمة

2019/12/13 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها.

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