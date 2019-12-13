2019/12/13 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظون يفوزون بالأغلبية في البرلمان البريطاني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحافظون يفوزون بالأغلبية في البرلمان البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).