2019/12/13 | 09:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. اسماء جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق.. اسماء جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق.. اسماء جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).