2019/12/13 | 09:28 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالوثائق.. اسماء جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 09:28.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق.. اسماء جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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