بريطانيا.. جونسون يفوز رسميا وأسوأ هزيمة للعمال منذ الحرب العالمية

2019/12/13 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية

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