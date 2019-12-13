2019/12/13 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف اليوم بكل قوة امام اطماع الاستكبار العالمي.

وفي تصريحه مساء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد بحرس الثورة: ايران تقف بقوة امام اطماع الاستكبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد بحرس الثورة: ايران تقف بقوة امام اطماع الاستكبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).