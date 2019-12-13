مجلس أوروبا يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

2019/12/13 | 09:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مجلس أوروبا رسميا، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس المجلس تشارلز ميشيل، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال قمة الاتحاد الأوروبي "فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، استمعنا إلى تقرير من فرنسا وألمانيا بعد قمة رباعية النورماندي حول التسوية الأوكرانية في باريس، يوم 9 كانون الاول، كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة واتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر".

وأشار إلى ان الاتحاد الأوروبي يعتبر تنفيذ اتفاقيات مينسك ستبقى نقطة مهمة للغاية.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.



أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

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