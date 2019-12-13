بالأغلبية.. المحافظون يفوزون في البرلمان البريطاني

2019/12/13 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 3...





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