نصيف: الوقت الحالي غير صالحٍ لإجراء التعديلات الدستورية

2019/12/13 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، أن الوقت الحالي غير صالح على الإطلاق لإجراء التعديلات الدستورية لكون الأيادي التي كتبت الدستور هي نفسها بالفكر والتوجه.

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