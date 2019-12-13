نائب عن تحالف البناء ينفي الإعلان رسميا عن ترشح

2019/12/13 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، اليوم الجمعة، ان يكون هناك ترشح رسمي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل

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