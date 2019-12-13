حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة.. أمطار وزوابع رعدية

2019/12/13 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه، ان "طقس

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