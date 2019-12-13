2019/12/13 | 09:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ردت تركيا، على تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية، بالتحذير من أن هذه الخطوة من شأنها تعريض مستقبل العلاقات بين البلدين "للخطر".

وكتب مدير الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على "تويتر"، قائلا "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضر بـالعلاقات التركية الأمريكية، إن القرار الأمريكي الذي تم تنبيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأضاف أن "النواب الذين صوتوا على هذا القرار سيبقون في التاريخ بصفتهم المسؤولين الذين عرضوا العلاقات بين أمتينا لأضرار دائمة"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه، قرارا يعترف بـالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب قد اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة، في تصويت أثار غضب انقرة.

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية.



وتقول تقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية، التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة"، مكتفية بالإشارة إلى "مجازر متبادلة" على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

ومن شأن تصويت مجلس الشيوخ أن يزيد من التوتر مع تركيا، خصوصا في ظل خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن الأزمة السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترد على اعتراف الكونغرس بالإبادة الجماعية للأرمن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترد على اعتراف الكونغرس بالإبادة الجماعية للأرمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).