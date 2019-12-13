الأوزان في النادي الرياضي تودي بحياة شاب مخمور أثناء تمرينه.

2019/12/13 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سقطت الأوزان على صدر شاب صيني كان يمارس رياضة كمال الأجسام في أحد صالات مدينة تشونغتشينغ في الصين، ...





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