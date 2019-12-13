بعد فوزه الساحق بالانتخابات البريطانية.. جونسون يعلن موعد مغادرة الاتحاد الاوروبي

2019/12/13 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء ا...





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