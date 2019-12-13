2019/12/13 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل متظاهرو ساحة التحرير، الشاب المتظاهر زيد الخفاجي بعد إطلاق سراحه أمس الخميس، من قبل خاطفيه.واختطف الخفاجي من أمام منزله الأسبوع الماضي، خلال عودته من ساحة التحرير في وقت متأخر من الليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا استقبل المحتجون للمتظاهر المختطف زيد الخفاجي لدى إطلاق سراحه(فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا استقبل المحتجون للمتظاهر المختطف زيد الخفاجي لدى إطلاق سراحه(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).