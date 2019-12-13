2019/12/13 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن قطر للبترول عرضت أربع شحنات خام فورية للبيع في مزادات للتحميل في فبراير شباط.

عرض المنتج شحنتين من خام الشاهين للتحميل بين الثاني والثالث من فبراير شباط وبين 26 و27 منه.

وعرض أيضا شحنة تحميل فبراير شباط من الخام القطري البري وأخرى من الخام البحري في إطار عملية جارية لتقييم أسعار تلك الخامات، حيث تخطط قطر للبترول للانتقال إلى نظام تحديد أسعار البيع الرسمية مقدما في الربع الأول من السنة القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تعرض 4 شحنات خام فورية تحميل شباط) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تعرض 4 شحنات خام فورية تحميل شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).