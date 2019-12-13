2019/12/13 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي كيف يحيا...الشهيد عمر؟...بعد الاستشهاد...على يدي...عملاء الظلام...كيف يستمر؟...وقد تم التأكد...من خلو الجسد...من الروح...قبل الدفن...وبعد الدفن...غير أن الأوفياء...لروح الشهيد عمر...أبوا أن يستسلموا...لفقدان روح...الشهيد عمر...فصاروا يبحثون...عن روحه...في العلاقات...في سيرته...°°°°°°فكان ما كان...كان البحث...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - يحيا فكر الشهيد عمر... في ضمائر الأوفياء...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - يحيا فكر الشهيد عمر... في ضمائر الأوفياء...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).