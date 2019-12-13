تحالف الفتح يكشف عن ابرز الإشكاليات الفنية التي تعيق تمرير قانون الانتخابات

2019/12/13 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن بعض الإشكاليات الفنية التي تعيق تمرير قانون الانتخابات.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح إن الذهاب باتجاه الدوائر الانتخابية المتعددة ينبغي ان يعقبه تحديد هذه الدوائر بالأقضية، لكون بعض الاقضية لا يتجاوز عدد سكانها المئة الف نسمة والتي تمثل مقعدا واحدا داخل مجلس النواب.

وأشار البلداوي الى وجود بعض بعض الإشكاليات المتعلقة بالكوتا النسائية حيث ينبغي تنظيمها ومعرفة كيفية احتسابها ومن أي اقضية ودوائر ستؤخذ اصواتها، إضافة الى كوتا المكونات والأقليات، مبينا أن هناك بعض الإجراءات التي تتعارض مع القانون في كيفية احتساب تمثيل أعضاء البرلمان الامر الذي يستوجب حلها لضمان عدم تعارضها مع الدستور.

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