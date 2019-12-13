نيمار يرفع دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة

2019/12/13 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، دعوى قضائية جديدة ضد فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

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