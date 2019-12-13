جونسون يتعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل

2019/12/13 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بعد فوزه في الانتخابات بتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده نهاية كانون الثاني.

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