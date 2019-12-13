رائدة فضاء أميركية من أصل عراقي  تبعث برسالة حب لبغداد من أعالي السماء

2019/12/13 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رائدة الفضاء جيسيكا مير المتواجدة حالياً على محطة الفضاء الدولية أثناء مرور المحطة فوق عاصمتنا الحبيبة، في رسالة لها، “بدأت رحلة والدي هنا في بغداد، محل ولادته وموطن عائلتنا لسنوات عديدة، تصبحين على خير بغداد”.

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