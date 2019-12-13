حرق وطعنات بسكاكين لمحتجين في كربلاء

2019/12/13 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر مطلعة باصابة عدد من المتظاهرين بساحة الاحتجاج في كربلاء بطعان مجهولين.وقالت المصادر ان عناصر مجهولة اضرمت نيران بمخزن تابع لخيام الاعتصام في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، واقدمت اخرى على طعن بسكاكين عدد من المتظاهرين، مما ادى الى اصابة خمسة على الاقل.وتشهد ساحات الاحتجاج في العراق عمليات اعتقال واغتيال تستهدفت ناشطين وصحفيين، ولم تكشف السلطات الرسمية نتائج التحقيق بأي من الاحداث بعد

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