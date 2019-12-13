قبل مواجهة الشرطة.. مدرب جديد للشباب السعودي

2019/12/13 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الشباب السعودي، تعاقده مع المدرب الإسباني لويس جارسيا لقيادة الفريق الكروي الأول بالفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني خورخي ألميرون المقال مؤخرا.وسيتولى الإسباني لويس جارسيا

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