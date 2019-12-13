بعد فوزه.. جونسون يؤكد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/12/13 | 11:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 كانون الثاني المقبل.

وأضاف جونسون: "نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست".

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