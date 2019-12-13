بالوثيقة.. التربية تدعو لاجتماعات سريعة بأولياء امر الطلبة حول عدم التحاق ابناءهم بالدوام

2019/12/13 | 11:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت وزارة التربية، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة واقسام الاشراف الاختصاصي، واقسام الاشراف التربوي، الى عقد اجتماعات سريعة مع أولياء أمور الطلبة في كل المدارس، بشأن عدم التحاق أبنائهم بالدوام.

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