ارتفاع وفيات السكائر الالكترونية في أمريكا الى 52 شخصا

2019/12/13 | 11:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مسؤولو صحة أميركيون، اليوم الجمعة، تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السكائر الإلكترونية، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، علاج 118 حالة جديدة في المستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأميركية حتى العاشر كانون الاول، وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409.

وأُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلن مسؤولون، الشهر الماضي، اكتشاف أسيتات فيتامين (هـ)، يعتقد أنها تستخدم في منتجات تدخين إلكتروني غير قانونية تحتوي على ماريغوانا، في جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضا.

ووصفت مراكز مكافحة الأمراض أسيتات أسيتات فيتامين (هـ) أو أسيتات التوكوفيرول، بأنها "مادة كيميائية تبعث على القلق"، وأوصت بعدم إضافتها إلى

السكائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة.

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