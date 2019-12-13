إصابة 5 متظاهرين طعنا في كربلاء

2019/12/13 | 11:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في كربلاء، اليوم الجمعة، بأن خمسة متظاهرين اصيبوا بطعنات بالسكاكين من قبل مجهولين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مجهولين قاموا فجر اليوم بطعن خمسة متظاهرين كما أضرموا النار في مخزن تابع لخيم الاعتصام في حي البلدية وسط مدينة كربلاء".

وكان تقرير الأمم المتحدة استعرض، الأربعاء الماضي، الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، ومنها: القتل العمد، والخطف والاعتقال العشوائي على يد جماعات مجهولة.

ويأتي التقرير وسط سلسلة من الاغتيالات والاعتقالات التي استهدفت نشطاء مدنيين وصحفيين أثارت الخوف بين المحتجين.

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