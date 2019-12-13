الزراعة: الكمية المنتجة من رز

2019/12/13 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أكدت وزارة الزراعة، الجمعة (13 كانون الأول 2019) أن الكمية المنتجة من محصول الشلب(رز العنبر) تسد 60 بالمئة من الحاجة المحلية ،مشيرا الى أن هذا الانجاز لم يتحقق منذ عشرات السنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد المسعودي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن" الكميات المتوقع انتاجها من محصول الشلب قد تصل الى 750 ألف طن اي بمعني ان الرز الخالص بعد الجرش قد يصل ال ى500 ألف طن رز عنبر أو أكثر "، مشيرا الى أن" حاجة العراق من الرز تقدر من 900 ألف الى مليون طن وبالتي فإن الكمية المنتجة قد تسد 60 بالمئة من الاستهلاك المحلي ويعد ذلك انجازا لم يحصل في العراق منذ عشرات السنين".

وبين أن "خطة الوزارة تقتضي بمواصلة تقديم الخدمات للفلاحين والمزارعين من بذور واسمدة ومبيدات وتقنيات حديثة فضلا عن ارشادات وتوجيهات مستندة الى بحوث علمية وتجارب دقيقة من اجل تحقيق التنمية في المنتوج المحلي من المحاصيل الزراعية".

ولفت المسعودي إلى أن " الوزارة اتخذت اجراءات لحماية المنتج المحلي من خلال منع الاستيراد للمحاصيل المتوفرة محليا وكذلك للمنتجات الحيوانية من الالبان وبيض المائدة واعدت قائمة من 23 منتجاً نباتياً وحيوانياً يمنع استيرادها، بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة والهيأة العامة للجمارك".

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وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار هو 121.250، بينما سعر الشراء للـدولار هو

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