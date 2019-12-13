الرافدين العراقي: هذه هي القروض التي منحها للمواطن والموظف

2019/12/13 | 11:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين العراقي، الجمعة، عن انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين تنوعت مابين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او...

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